Radnici GSP-a predali zahteve Vučiću, on im rekao da će pokušati da pomogne

Radnici Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd, sindikati i strukovna udruženja predali su danas zahteve predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojima pored ostalog traže obustavu javnog-privatnog partnerstva odnosno konkursa, dok se ne definiše budućnost trolejbuskih linija u Beogradu. Vučić, koji se nenadano pojavio pred radnicima koji su došli ispred Predsedništva Srbije, kazao je da će do srede ili četvrtka dobiti odgovore, te da je voljan da se narednih dana sastane sa delegacijom radnika.

"Ne mogu da obećam ništa, ali će gledati da pomognem. Dajte mi sedam dane, ne duže, da pogledam i možete da pošeljete delegaciju od dva ili tri čoveka i ja ću vas primiti", kazao je Vučić.

Kako mu je objasnio predstavnik Sindikata GSP Ivan Banković, potrebno je nabaviti najmanje 90 trolejbusa za GSP, pošto su sadašnja zastarela vozila, da bi preduzeće nastavilo da radi na svim postojećim linijama.

"Grad Beograd ima drugačije rešenje i to da za nas kupi 60 trolejbusa, a da ostatak da privatniku na period od 20 godina preko javno-privatnog partnerstva. I to troljebuse za GSP, a električni autobusi za privatnike, jer po zakonu oni ne mogu da imaju trolejbuse", kazao je Banković.

On je potvrdio Vučiću da bi radnicoi GSP-a prihvatii i da grad nabavi 60 trolejbusa i 30 električnih autobusa za GSP Beograd, odnosno da to ne ide privatnicima.

Dodao je da je 6. jula zakazano otvatanje ponuda u Sekretarijatu za javni prevoz.

"Ako prođe takav model ugovora koji su napravili izgubićemo četiri linije za naredni 20 godina i daje se ekskluzivno pravo privatniku da sve nove linije električnih autobusa dobije", rekao je Banković.

Vučić je naveo kako država mora da drži ravnopravnom i privatnu i državnu svojinu.

"Ali sam uvek saglasan da se zadrži ono što je državno", kazao je on, ali je dodao da se ogroman novac daje i za jedne i za druge.

Vučić je kazao da "mora da razgovara sa ljudima iz Grada", istakavši da smatra kako treba da se smanje ukupni troškovi za gradski prevoz.

"Troškovi su ogromni, pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas, zato sam spreman da saslušam", rekao je predsednik Srbije.

Na pitananje da prokomentariše to što je do sada pet puta odložen tender, te da radnici GSP sumnjaju da se tenderi za nabavku novih trolejbusa nameštaju, a da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, na jučerašnjoj konferenciji rekao da nije, na neki način, ni u interesu Grada da opstane GSP jer su javno-privatna partnerstva isplativija, Vučić je kazao da nije siguran da je razumeo pitanje, ali da "ne može da bude protiv javno-privatnih partnerstava".

"Kako mislite da je namešten tender, a pet puta se ponavlja isti, znači neko mnogo loše namešta ili ne namešta. Pitate mene, nije mi posao, ja sam primio ljude jer su to nezadovoljni građani ove zemlje, moj posao je da sa njima razgovaram", naveo je on.

Radnici GSP-a, sindikati i strukovna udruženja krenuli su prethodno u protestnu šetnju do Andrićevog venca kako bi predali svoje zahteve predsedniku Srbije.

Oni su još 11. juna predali četiri zahteva Vladi Srbije, a u par navrata su se obraćali i gradonačelniku, predali mu zahteve, ali odgovor nisu dobili.

Prvi zahtev je obustava javnog-privatnog partnerstva odnosno konkursa, dok se ne definiše budućnost trolejbuskih linija u Beogradu.

Drugi zahtev je garancija da ni jedna trolebujska ili autobuska linija neće biti oduzeta GSP ili data Streli ili bilo kom drugom privatniku, dok su treći i četvrti zahtev - nabavka najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa.