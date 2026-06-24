Vozovi zaustavljeni širom Nemačke zbog problema sa komunikacionim sistemom

Beta pre 1 sat

Problem sa komunikacionim sistemom primorao je nemački železnički sistem da zaustavi sve vozove u utorak uveče, ostavljajući putnike širom zemlje.

Glavni železnički operater Dojče ban saopštio je da su svi vozovi zadržani na stanicama zbog nacionalnog problema sa digitalnim komunikacionim sistemom GSM-R, koji se koristi za internu komunikaciju na železničkoj mreži.

Dojče ban je u saopštenju u ponoć, sat i po pošto je prvi put objavio problem, saopštio da je uzrok identifikovan, ali nije precizirao šta je to. Navedeno je da tehničari „intenzivno rade na rešenju“.

Nije precizirano koliko bi to moglo trajati niti koliko je vozova ili putnika pogođeno.

List Bild citirao je izvršnu direktorku Dojče bana Evelin Palu koja je rekla da "pokušavamo da vozove dovezemo u stanice kako bi putnici mogli da izađu".

Kompanija se izvinila i saopštila da će putnicima dati vaučere za taksi i hotele i, gde je to moguće, otvoriti vozove na stanicama da bi putnici bar mogli da sede.

GSM-R, skraćenica od Globalni sistem za mobilne komunikacije železnica, nudi mogućnost razgovora i prenos podataka potrebne za rad železnice, uključujući komunikaciju mašinovođa i kontrolnih centara.

Po podacima Agencije Evropske unije za železnice, uveden je širom Evrope od 2000. godine kao zajednički standard za železničke operacije.

Nemački železnički sistem je ranije u retkim prilikama zaustavljao sve ili većinu vozova, ali zbog nevremena, a ne iz tehničkih razloga.

(Beta, 24.06.2026)