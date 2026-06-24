Bajatović: Gasni aranžman sa Rusijom produžen za naredna tri meseca

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Bajatović: Gasni aranžman sa Rusijom produžen za naredna tri meseca

Srbijagas u poslednjih deset godina nema manji profit od 100 miliona evra

Direktor „Srbijagasa“ i poslanik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović izjavio je danas da je gasni aranžman sa Rusijom produžen za naredna tri meseca, kao i da će ga uskoro produžiti i do Nove godine. Bajatović je u Skupštini Srbije, gde se raspravlja o zaduživanjima kod banaka za projekte „Srbijagasa“, rekao da najpovoljniju cenu gasa u Evropi ima Srbija, prenosi N1. „Nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neke od ovih projekata, tipa da
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