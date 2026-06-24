Amerika pravi simulaciju rata u Ukrajini Vojska otvara nove poligone, a jedna stvar se drži u tajnosti: "Tamo će biti znatno agresivnije"

Blic pre 1 sat
Amerika pravi simulaciju rata u Ukrajini Vojska otvara nove poligone, a jedna stvar se drži u tajnosti: "Tamo će biti znatno…

Na poligonima će se testirati elektronsko ratovanje i borba protiv dronova, omogućavajući saradnju proizvođača i programera.

SAD razmatraju i korišćenje poligona u inostranstvu za agresivnija testiranja, uključujući hipersonično oružje. Američka vojska planira da u narednih četiri do šest nedelja postavi najmanje dva poligona u Sjedinjenim Američkim Državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini, uključujući elektronsko ometanje komunikacija i rad bespilotnih letelica, izjavio je sekretar vojske SAD Den Driskol. - Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i
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