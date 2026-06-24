Audi proklizao i priklještio bivšu misicu (21)! Čuli se samo krici, a uzrok tragedije ledi krv u žilama!

Nesreća se dogodila dok je istovarala stvari iz gepeka, a vozilo je bilo parkirano na klizavom i neobezbeđenom prilazu Dolaskom hitnih službi, pronađena je bez svesti, a preminula je nekoliko dana kasnije u bolnici Eleiša Skiner, buduća socijalna radnica iz Fejveršama u Kentu, preminula je u bolnici nakon što je njen crni Audi A1 proklizao i priklještio je uz zid ispred studentskog smeštaja. Bivša misica preminula je nakon što ju je sopstveni automobil smrtonosno