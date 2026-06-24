Dizajnerka izbegla velike troškove i pretvorila bezlični hodnik u praktičan prostor: Ovo su njeni trikovi (foto)

Estetika Bauhausa i ljubav prema jarkim bojama bili su inspiracija za dizajn, sa naglaskom na geometrijske šare i odvažne nijanse boja Rezultat je prostor koji više nije samo prolaz, već postaje centralni deo doma, koji zrači ličnošću, radošću i optimizmom Hodnik je često najpotcenjeniji prostor u domu.

Iako je to prvi utisak koji kuća ostavlja na goste, mnogi ljudi ga ukrašavaju samo ležerno, svodeći ga na tranzitnu zonu bez ličnosti. Ali upravo taj prostor može postati jedan od najpamtljivijih delova enterijera – uz malo mašte, hrabrosti i pametno odabranih detalja. Dizajnerka enterijera Žistin Giljermu je to dokazala, pretvorivši zastareli i bezlični hodnik porodične kuće u živahan prostor pun karaktera, energije i funkcionalnosti. „Hodnik se činio kao