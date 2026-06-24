"Gledajući snimke sa protesta, to nije bila reakcija svojstvena reakciji na zvučni top": Blinkenov specijalni savetnik dao svoje mišljenje o dešavanjima od 15. marta

Mur tvrdi, na osnovu video snimaka protesta, da nije primećena upotreba zvučnog topa, niti tipične reakcije na takav uređaj među demonstrantima On je naveo da je protest protekao bez nasilja, sa velikim brojem građana i profesionalnom reakcijom policije, što, po njegovom mišljenju, potvrđuje demokratičnost Srbije Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa prostorija Filozofskog fakulteta, sprovedenog nakon tragičnog događaja od 26. marta