Građani Srbije ne veruju Evropskoj uniji Najnovije istraživanje: Zagledani su u ove dve velike sile

Blic pre 29 minuta
Građani Srbije ne veruju Evropskoj uniji Najnovije istraživanje: Zagledani su u ove dve velike sile

Najpozitivnije mišljenje o EU ima stanovništvo Albanije, a najslabije stanovništvo Srbije Poverenje u SAD je izuzetno visoko u Albaniji i na Kosovu Podrška članstvu u Evropskoj uniji (EU) je iznad 60 odsto u u svim zemljama Zapadnog Balkana, osim u Srbiji.

Takođe, poverenje u Kinu je relativno visoko u delovima regiona. Ove podatke objavio je projekat "WeBalkans", koji se bavio anketom o percepciji EU na Zapadnom Balkanu. Rezultati pokazuju generalno pozitivnu sliku EU i visoku podršku članstvu u celom regionu u gotovo svim zemljama. Prema istraživanjima, EU ima pozitivnu sliku kod 82 odsto građana Albanije. Više od 60 odsto građana Kosova, Crne Gore i Severne Makedonije takođe ima pozitivnu sliku o EU. U Bosni i
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

„I, da ostane zapamćeno“: Srpski poslanik u Skupštini Saveta Evrope govorio o studentima, Kosovu i krizi u Srbiji

„I, da ostane zapamćeno“: Srpski poslanik u Skupštini Saveta Evrope govorio o studentima, Kosovu i krizi u Srbiji

Danas pre 12 sati
"Trajan mir može doći samo iznutra" Zamenica generalnog sekretara NATO za Blic TV: Optimizacija Kfora biće postepena…

"Trajan mir može doći samo iznutra" Zamenica generalnog sekretara NATO za Blic TV: Optimizacija Kfora biće postepena, reagovaćemo brzo ako se situacija pogorša (video)

Blic pre 10 sati
Lakroa se sastao sa srpskim gradonačelnicima i predstavnicima zdravstva i obrazovanja na severu Kosova i Metohije

Lakroa se sastao sa srpskim gradonačelnicima i predstavnicima zdravstva i obrazovanja na severu Kosova i Metohije

RTV pre 11 sati
Sad je sve jasno! Sprema se pakleni plan protiv Srba - na delu prikrivanje zločina OVK

Sad je sve jasno! Sprema se pakleni plan protiv Srba - na delu prikrivanje zločina OVK

Sputnik pre 10 sati
DW: Srbija – zemlja stogodišnjaka

DW: Srbija – zemlja stogodišnjaka

N1 Info pre 12 sati
Vučić predstavio “glasački listić“ sa 15 tema koji će se deliti na mitingu SNS 27. juna

Vučić predstavio “glasački listić“ sa 15 tema koji će se deliti na mitingu SNS 27. juna

Morava info pre 13 sati
Kako nemački list piše o Srbiji: Zemlja stogodišnjaka i strasnih pušača

Kako nemački list piše o Srbiji: Zemlja stogodišnjaka i strasnih pušača

Danas pre 13 sati

Ključne reči

KosovoBalkanCrna GoraBosnaEvropska UnijaMakedonijaEUKinaAlbanijaSeverna Makedonija

Politika, najnovije vesti »

Građani Srbije ne veruju Evropskoj uniji Najnovije istraživanje: Zagledani su u ove dve velike sile

Građani Srbije ne veruju Evropskoj uniji Najnovije istraživanje: Zagledani su u ove dve velike sile

Blic pre 29 minuta
Skupština nastavlja rad – na redu rasprava po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa

Skupština nastavlja rad – na redu rasprava po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa

RTS pre 19 minuta
Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

RTV pre 54 minuta
„Pomiritelj“ iz Šarenika

„Pomiritelj“ iz Šarenika

Radar pre 6 sati
Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Poništena presuda za navodni ratni zločin Šaćiru Lutviji

Danas pre 7 sati