Građani Srbije ne veruju Evropskoj uniji Najnovije istraživanje: Zagledani su u ove dve velike sile

Najpozitivnije mišljenje o EU ima stanovništvo Albanije, a najslabije stanovništvo Srbije Poverenje u SAD je izuzetno visoko u Albaniji i na Kosovu Podrška članstvu u Evropskoj uniji (EU) je iznad 60 odsto u u svim zemljama Zapadnog Balkana, osim u Srbiji.

Takođe, poverenje u Kinu je relativno visoko u delovima regiona. Ove podatke objavio je projekat "WeBalkans", koji se bavio anketom o percepciji EU na Zapadnom Balkanu. Rezultati pokazuju generalno pozitivnu sliku EU i visoku podršku članstvu u celom regionu u gotovo svim zemljama. Prema istraživanjima, EU ima pozitivnu sliku kod 82 odsto građana Albanije. Više od 60 odsto građana Kosova, Crne Gore i Severne Makedonije takođe ima pozitivnu sliku o EU. U Bosni i