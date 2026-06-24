Počinje borba za indeks! Od danas se polažu prijemni ispiti na univerzitetima u Srbiji: Ovo je sve što morate da znate

Prijemni ispiti za upis na univerzitete u Srbiji počinju od 24. juna, sa različitim terminima za svaki univerzitet Na Univerzitetu u Beogradu ispiti se održavaju na više fakulteta do kraja juna i početka jula, u zavisnosti od fakulteta Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa