Počinje borba za indeks! Od danas se polažu prijemni ispiti na univerzitetima u Srbiji: Ovo je sve što morate da znate

Blic pre 2 sata
Počinje borba za indeks! Od danas se polažu prijemni ispiti na univerzitetima u Srbiji: Ovo je sve što morate da znate
Prijemni ispiti za upis na univerzitete u Srbiji počinju od 24. juna, sa različitim terminima za svaki univerzitet Na Univerzitetu u Beogradu ispiti se održavaju na više fakulteta do kraja juna i početka jula, u zavisnosti od fakulteta Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa
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Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju danas

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju danas

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Počinju prijemni ispiti na fakultetima u Nišu i Beogradu, sutra u Novom Sadu

Počinju prijemni ispiti na fakultetima u Nišu i Beogradu, sutra u Novom Sadu

Medijska kutija pre 47 minuta
Danas počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu

Danas počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu

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Danas prijemni na univerzitetima u Beogradu i Nišu, sutra u Novom Sadu

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Radio 021 pre 2 sata
Kreće trka za indeks: Počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu

Kreće trka za indeks: Počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu

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