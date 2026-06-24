Pretio Vučiću, njegovoj porodici i članovima vlade: Uhapšen muškarac (42), sumnja se da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti

Blic pre 43 minuta
Pretio Vučiću, njegovoj porodici i članovima vlade: Uhapšen muškarac (42), sumnja se da je izvršio krivično delo ugrožavanje…

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati Uz krivičnu prijavu, V.

R. će biti priveden nadležnom tužilaštvu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje
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