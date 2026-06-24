Prvi slučaj ebole u evropskoj zemlji: Zaraza otkrivena kod lekara, u žarištu epidemije više od 1.000 obolelih

Prema podacima SZO, u trenutnoj epidemiji ebole u Kongu zaraženo je više od 1.000 ljudi, a 267 je preminulo Francuska vlada pomno prati situaciju i preduzima sve potrebne mere za sprečavanje širenja virusa Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su danas prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije, kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smešten u