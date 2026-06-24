Prvi slučaj ebole u evropskoj zemlji: Zaraza otkrivena kod lekara, u žarištu epidemije više od 1.000 obolelih

Blic pre 3 sata
Prvi slučaj ebole u evropskoj zemlji: Zaraza otkrivena kod lekara, u žarištu epidemije više od 1.000 obolelih
Prema podacima SZO, u trenutnoj epidemiji ebole u Kongu zaraženo je više od 1.000 ljudi, a 267 je preminulo Francuska vlada pomno prati situaciju i preduzima sve potrebne mere za sprečavanje širenja virusa Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su danas prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije, kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smešten u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prvi slučaj ebole potvrđen u Francuskoj: Lekar se zarazio u Demokratskoj Republici Kongo

Prvi slučaj ebole potvrđen u Francuskoj: Lekar se zarazio u Demokratskoj Republici Kongo

Newsmax Balkans pre 46 minuta
Ebola stigla u Evropu, prvi slučaj zabeležen u Francuskoj

Ebola stigla u Evropu, prvi slučaj zabeležen u Francuskoj

Sputnik pre 2 sata
Potvrđen prvi slučaj ebole u Francuskoj

Potvrđen prvi slučaj ebole u Francuskoj

Radio 021 pre 2 sata
U Francuskoj potvrđen prvi slučaj ebole: Zaražen lekar koji se vratio iz Konga

U Francuskoj potvrđen prvi slučaj ebole: Zaražen lekar koji se vratio iz Konga

Euronews pre 2 sata
Evropska država u panici: Prvi slučaj ebole potvrđen, zdravstvene službe hitno reagovale

Evropska država u panici: Prvi slučaj ebole potvrđen, zdravstvene službe hitno reagovale

Večernje novosti pre 2 sata
U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom

U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom

Beta pre 2 sata
Ebola stigla u Evropu: Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze

Ebola stigla u Evropu: Francuska potvrdila prvi slučaj zaraze

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SZOFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Evropol: Ugašene mreže zlonamernih softvera, zaplenjena kriptoimovina od 41 milion evra

Evropol: Ugašene mreže zlonamernih softvera, zaplenjena kriptoimovina od 41 milion evra

Insajder pre 11 minuta
SAD produžile nacionalnu vanrednu situaciju za Zapadni Balkan

SAD produžile nacionalnu vanrednu situaciju za Zapadni Balkan

Beta pre 46 minuta
Igrajmo za Roksan!

Igrajmo za Roksan!

Radar pre 46 minuta
Britanski general: Moramo biti spremni da odgovorimo na potencijalnu rusku agresiju u roku od 30 minuta

Britanski general: Moramo biti spremni da odgovorimo na potencijalnu rusku agresiju u roku od 30 minuta

Danas pre 41 minuta
Berluskonijeva vila koja je korišćena za "bunga bunga" žurke prodata katarskom ministru

Berluskonijeva vila koja je korišćena za "bunga bunga" žurke prodata katarskom ministru

N1 Info pre 11 minuta