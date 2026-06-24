Skupština Srbije završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda (video, foto)

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa Na dnevnom redu su i izmene više pravosudnih zakona, uključujući one o sudijama, tužilaštvu i borbi protiv visokotehnološkog kriminala Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je