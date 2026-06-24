Stanje na granicama od ranih jutarnjih sati Kamioni na ovom prelazu čekaju čak pet sati, a evo kakva je situacija za putnička vozila

Blic pre 1 sat
Stanje na granicama od ranih jutarnjih sati Kamioni na ovom prelazu čekaju čak pet sati, a evo kakva je situacija za putnička…

Na graničnim prelazima Bezdan i Horgoš čekanje traje dva sata, a na Kelebiji sat vremena Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sva vozila Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnim prelazima Šid i Sremska Rača teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz, na Bezdanu i Horgoš dva sata, a na Kelebiji sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Zadržavanja nema ni naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, prenosi Auto-moto savez Srbije ( AMSS).
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