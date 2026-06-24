U Srbiji će goreti i nebo i zemlja! Rhmz i Batut upalili crvene alarme: Opasna vremenska pojava udara punom snagom, a ovog datuma biće najgore

Srbija se suočava sa toplotnim talasom koji će trajati najmanje pet dana, uz temperature do 38 stepeni Celzijusa Građanima se savetuje maksimalna opreznost, izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, hidratacija i praćenje zvaničnih upozorenja Danas smo jedva "preživeli" sparno i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je u Srbiji na snazi bio žuti meteoalarm. Ipak, pravo letnje ekstremno toplo vreme tek stiže. Republički