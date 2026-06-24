U Srbiji će goreti i nebo i zemlja! Rhmz i Batut upalili crvene alarme: Opasna vremenska pojava udara punom snagom, a ovog datuma biće najgore

Blic pre 2 sata
U Srbiji će goreti i nebo i zemlja! Rhmz i Batut upalili crvene alarme: Opasna vremenska pojava udara punom snagom, a ovog…
Srbija se suočava sa toplotnim talasom koji će trajati najmanje pet dana, uz temperature do 38 stepeni Celzijusa Građanima se savetuje maksimalna opreznost, izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, hidratacija i praćenje zvaničnih upozorenja Danas smo jedva "preživeli" sparno i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je u Srbiji na snazi bio žuti meteoalarm. Ipak, pravo letnje ekstremno toplo vreme tek stiže. Republički
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