Žestoke pretnje iz Rusije: Rjabkov: "Direktan sukob sa Rusijom imao bi katastrofalne posledice"

Ističe da i dalje postoji šansa za pragmatičan pristup, ako Zapad shvati potrebu smanjenja tenzija Dijalog Rusije i SAD trenutno je u fazi stagnacije, mada je prema Rjabkovu postignut određeni napredak Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posledice za one koji bi se odlučili na takav korak. - Da li se učvršćuje kurs ka direktnom čeonom sudaru sa nama? To je neizbežno povezano sa