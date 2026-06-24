Direktor Srbijagasa odgovorio u Skupštini na pitanje odakle mu plata od 30.000 evra

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama vanredne sednice, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će sutra, od 10 sati, biti dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona.

Poslanici su danas završili razmatranje u pojedinostima nekoliko predloga zakona o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza „Srbijagasa“, kao i predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije za izmirenje zaduživanja „Srbijavoza“. Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović rekao je danas da je to preduzeće prinuđeno da uzima kredite za investicije sa garancijom države Srbje jer je samo za poslednje dve godine zbog socijalne politike preko cene tog