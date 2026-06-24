Evropa na udaru rekordnog toplotnog talasa: Na snazi crveni meteoalarmi, zatvorene škole, desetine hiljada domaćinstava bez struje (FOTO)

Evropa je danas na udaru još jednog nezapamćenog toplotnog talasa koji je oborio temperaturne rekorde u mnogim zemljama.

Direktor Svetske zdravstvane organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus upozorio je da rekordno visoke temperature „ugrožavaju zdravlje ljudi“. Ministarstvo zdravlja Italije proglasilo je za danas crveni alarm zbog vrućine u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu očekuje da će temperature u pojedinim područjima dostići 40°C. Prema mišljenju stručnjaka, ove ekstremne vremenske prilike uzrokovane su atmosferskim i cirkulacionim obrascima