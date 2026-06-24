Novi DSS: Masovni pritisci na zaposlene da prisustvuju mitingu 27. juna

Danas pre 1 sat  |  Beta
Novi DSS: Masovni pritisci na zaposlene da prisustvuju mitingu 27. juna
Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je danas da osuđuje „protivzakonite i neljudske pritiske“ koje, kako navodi, sprovode rukovodstva lokalnih samouprava, direktori državnih i javnih, ali i pojedinih privatnih preduzeća, ucenjujući zaposlene da dođu na skup 27. juna u organizaciji Srpske napredne stranke (SNS). „Masovni pritisci se ogledaju kroz politiku ‘štapa i šargarepe’ pa se onima koji se prijave za odlazak na skup obećava povećanje
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