Novi DSS: Masovni pritisci na zaposlene da prisustvuju mitingu 27. juna

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je danas da osuđuje „protivzakonite i neljudske pritiske“ koje, kako navodi, sprovode rukovodstva lokalnih samouprava, direktori državnih i javnih, ali i pojedinih privatnih preduzeća, ucenjujući zaposlene da dođu na skup 27. juna u organizaciji Srpske napredne stranke (SNS). „Masovni pritisci se ogledaju kroz politiku ‘štapa i šargarepe’ pa se onima koji se prijave za odlazak na skup obećava povećanje