Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Pentagon je obavestio Kongres da je neophodno obezbediti oko 80 milijardi dolara, uglavnom za pokrivanje troškova rata protiv Irana, što je dodatak već značajnom povećanju vojne potrošnje koju traži predsednik Donald Tramp.

Republikanski senatori Rend Pol, Suzan Kolins, Lisa Murkovski i Bil Kasidi pridružili su se demokratama u glasanju, dok je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv nje, pa je konačan rezultat bio 50-48. Istu rezoluciju je Predstavnički dom Kongresa usvojio ranije ovog meseca, ali ona ne zahteva potpis predsednika i po definiciji nema snagu zakona. Ovo je deseti put da je Senat glasao o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima predsednika od početka rata protiv
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Šok! Republikanci izdali Trampa: Senat Kongresa SAD izglasao rezoluciju kojom se traži okončanje rata protiv Irana

Kurir pre 3 sata
Senat usvojio rezoluciju protiv rata sa Iranom: Oštar udarac Trampu u Kongresu

Senat usvojio rezoluciju protiv rata sa Iranom: Oštar udarac Trampu u Kongresu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranPredstavnički domKongresSenatDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Članice Višegradske grupe podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana

Članice Višegradske grupe podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana

Politika pre 1 sat
Audi proklizao i priklještio bivšu misicu (21)! Čuli se samo krici, a uzrok tragedije ledi krv u žilama!

Audi proklizao i priklještio bivšu misicu (21)! Čuli se samo krici, a uzrok tragedije ledi krv u žilama!

Blic pre 2 sata
Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Taker Karlson šokirao sve! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."

Kurir pre 2 sata
Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Razgovori Lavrova i Rubija mogu da budu organizovani u kratkom roku

Politika pre 1 sat
Obustavljen železnički saobraćaj širom Nemačke

Obustavljen železnički saobraćaj širom Nemačke

Politika pre 1 sat