Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Pentagon je obavestio Kongres da je neophodno obezbediti oko 80 milijardi dolara, uglavnom za pokrivanje troškova rata protiv Irana, što je dodatak već značajnom povećanju vojne potrošnje koju traži predsednik Donald Tramp.

Republikanski senatori Rend Pol, Suzan Kolins, Lisa Murkovski i Bil Kasidi pridružili su se demokratama u glasanju, dok je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv nje, pa je konačan rezultat bio 50-48. Istu rezoluciju je Predstavnički dom Kongresa usvojio ranije ovog meseca, ali ona ne zahteva potpis predsednika i po definiciji nema snagu zakona. Ovo je deseti put da je Senat glasao o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima predsednika od početka rata protiv