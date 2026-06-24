Raspored Mundijala (14. dan): Na programu čak šest utakmica, meč istine za Bosnu i Hercegovinu

Danas pre 7 minuta  |  M. L.
Raspored Mundijala (14. dan): Na programu čak šest utakmica, meč istine za Bosnu i Hercegovinu

Došli smo do 14. dana na Svetskom fudbalskom prvenstvu, gde ćemo imati priliku da gledamo šest mečeva, a to su završni dueli u grupama A, B i C.

Prema propozicijama takmičenja utakmice poslednjeg kola grupne faze igraju se u isto vreme. Bosna i Hercegovina – Katar (21.00) Ovo je duel dva tima koja u poslednje kolo ulaze sa po jednim bodom. Bosni je remi dovoljan da dođe do trećeg mesta, ali sa dva osvojena boda kao trećeplasirani verovatno nemaju šanse da prođu dalje. To znači da se može očekivati otvoreniji meč, pogotovo u kasnijoj fazi ako bude nerešeno, jer oba tima sa pobedom praktično overavaju prolaz
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