Ronaldo se „pojavio“ na terenu i doneo Portugaliji prvu pobedu na Mundijalu

Fudbaleri Portugalije pobedili su selekciju Uzbekistana rezultatom 5:0 (3:0) u drugom kolu grupe K na Svetskom prvenstvu, Glavni junak ovog trijumfa Portugalije bio je ko drugi, nego Kristijano Ronaldo.

Jedan od najboljih igrača današnjice postigao je dva gola na ovom meču i tako se uključio u borbu za najboljeg strelca šampionata. Doduše, značajno ispred njega se nalaze Lionel Mesi sa pet, te Kilijan Mbape i Erling Haland sa po četiri pogotka. Ipak, jasno je da će se Ronaldo tek sad zahuktati i da će što je pre moguće pokušati da sustigne pomenuti trio-fantastiko. Sve je počelo već u šestom minutu kada je Ronaldo iskoristio sjajan centaršut Žoaa Kansela i potpuno