VJT o slučaju zvučni top i vojnom analitičaru: Vojna policija postupala u skladu sa zakonom

Danas pre 7 sati  |  Beta
VJT o slučaju zvučni top i vojnom analitičaru: Vojna policija postupala u skladu sa zakonom

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je večeras saopštilo da je, u predistražnom postupku, u slučaju „zvučni top“, protiv osumnjičenog A.R, ,Vojna policija u posed dokaznog materijala došla na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu.

VJT je svom sajtu to objavila „povodom netačnih navoda branioca osumnjičenog A.R“. koji su, kako je dodalo, “ tendeciozno objavljeni u pojedinim medijima u cilju nastavka targetiranja VJT“, Advokat Stefan Ćorda, pravni zastupnik vojnog analitičara Aleksandra Radića, izjavio je danas je Vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da ni on ni njegov klijent nisu o tome obavešteni nikakvom odlukom. VJT je ukazalo da je u
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