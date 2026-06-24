Budući brucoši pred važnim izazovom! Prijemni ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, evo kompletnog rasporeda na svim fakultetima

Dnevnik pre 4 sati
Budući brucoši pred važnim izazovom! Prijemni ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, evo kompletnog rasporeda na…

Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, a nastavljaju se prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu.

U petak, 26. juna, prijemni ispiti počeće u Kragujevcu, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu biće održani sutra na Poljoprivrednom i Pedagoškom fakultetu, dok će većina novosadskih fakulteta, među kojima su Pravni, Građevinski, Medicinski, Filozofski, Prirodno - matematički i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, prijemne ispite održati 29.
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