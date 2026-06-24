Selektor Francuske Didije Dešan hitno napustio Mundijal: Razlog porodična tragedija

Dnevnik pre 3 sata
Selektor Francuske Didije Dešan hitno napustio Mundijal: Razlog porodična tragedija

Selektor Francuske Didije Dešan (57) vratio se hitno u domovinu.

Razlog je porodična tragedija i smrt majke, čijoj će sahrani prisustvovati. Zbog toga neće voditi "trikolore" u poslednjem meču grupne faze protiv Norveške. Selektor Francuske je u utorak ujutru saznao za smrt majke. U dogovoru sa predsednikom saveza Filipom Dijalom, Dešan je pomoćniku Giju Stefanu predao vođenje ekipe do kraja grupne faze. Podsetimo, Francuska je već prošla dalje, trijumfima nad Senegalom (3:1) i Irakom (3:0). Dešan je bio proslavljeni francuski
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Selektor Francuske otišao sa Mundijala: Zbog smrtnog slučaja se vratio u domovinu

Selektor Francuske otišao sa Mundijala: Zbog smrtnog slučaja se vratio u domovinu

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakMundijalNorveškaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Imamo još jednu selekciju koja je eliminisana: Hrvati uz mnogo muka stigli do pobede na Mundijalu

Imamo još jednu selekciju koja je eliminisana: Hrvati uz mnogo muka stigli do pobede na Mundijalu

Danas pre 20 minuta
Hrvatska pobedila Panamu i ostala u igri, Gana otkinula bod Engleskoj

Hrvatska pobedila Panamu i ostala u igri, Gana otkinula bod Engleskoj

Euronews pre 5 minuta
Dalićev džoker i Livaković ostavili Hrvatsku u životu: Vatreni teškom mukom pobedili Panamu

Dalićev džoker i Livaković ostavili Hrvatsku u životu: Vatreni teškom mukom pobedili Panamu

Kurir pre 30 minuta
Hvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih"

Hvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih"

Nova pre 10 minuta
Šteta! Poraz posle velike borbe! Radivojević zaustavljena u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon

Šteta! Poraz posle velike borbe! Radivojević zaustavljena u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon

Kurir pre 5 minuta