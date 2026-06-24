Selektor Francuske Didije Dešan hitno napustio Mundijal: Razlog porodična tragedija

Selektor Francuske Didije Dešan (57) vratio se hitno u domovinu.

Razlog je porodična tragedija i smrt majke, čijoj će sahrani prisustvovati. Zbog toga neće voditi "trikolore" u poslednjem meču grupne faze protiv Norveške. Selektor Francuske je u utorak ujutru saznao za smrt majke. U dogovoru sa predsednikom saveza Filipom Dijalom, Dešan je pomoćniku Giju Stefanu predao vođenje ekipe do kraja grupne faze. Podsetimo, Francuska je već prošla dalje, trijumfima nad Senegalom (3:1) i Irakom (3:0). Dešan je bio proslavljeni francuski