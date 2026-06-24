Uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti: Pretio predsedniku Republike i njegovoj porodici na društvenoj mreži

Dnevnik pre 6 sati
Uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti: Pretio predsedniku Republike i njegovoj porodici na društvenoj mreži

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. R. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje u kojem je pretio predsedniku Republike Srbije, njegovoj porodici, članovima Vlade i policijskim službenicima, istakli su u MUP-u Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje d o 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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