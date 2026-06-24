(Video) Predsednik Vučić izašao pred demonstrante. Okupljeni radnici JGSP mu zviždali, a on poručio: Ja sam bio srećan što mogu da razgovaram s njima, odgovor za sedam dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video u kojem se vidi da je izašao pred okupljene nezadovoljne radnike JGSP i razgovarao sa predstavnicima.

-Izašao sam pred demonstrante koji su došli da protestuju ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima. Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme- poručio je putem Instagrama Vučić. Objava koju deli Aleksandar