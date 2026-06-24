Dobra vest za pčelare - Obrađeno 12.000 zahteva za podsticaje po košnici pčela

Ilustracija (Foto: Fotokostic/shutterstock.com) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je počela administrativna obrada zahteva, podnetih po Javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela za 2026. godinu.

Kako je saopštilo ovo ministarstvo, u prvom ciklusu obrade rešeni su zahtevi podneti tokom prvih sedam dana trajanja Javnog poziva i do sada je doneto više od 12.000 rešenja. Ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara. U cilju brže isplate podsticaja, kako stoji u saopštenju, automatska administrativna obrada zahteva sprovodiće se na dnevnom nivou da bi korisnicima koji ispunjavaju uslove u najkraćem roku bila uručena rešenja i