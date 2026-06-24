Bajatović: Produžen ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom za tri meseca

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Bajatović: Produžen ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom za tri meseca
Poslanik Socijalističke partije Srbije i direktor JP Srbijagas Dušan Bajatović izjavio je danas da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna tri meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do Nove godine. "Sad smo produžili, ja to još nisam objavio, iako se to već desilo, gasni aranžman za naredna tri meseca, produžićemo i do Nove godine uskoro", rekao je Bajatović u Skupštini Srbije gde se, između ostalog, raspravlja i o davanju garancija
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