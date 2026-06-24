Bosna i Hercegovina protiv Katara igra za nokaut fazu na Mundijalu

Počinje rasplet na Mundijalu, prvo ćemo saznati učesnika šesnaestine finala u Grupi B.

Švajcarska i Kanada su praktično obezbedili prolaz u nokaut fazu, ostaje da u međusobnom duelu reše pitanje pobednika grupe (21.00, TV Arena 1 Premium) dok će Bosna i Hercegovina i Katar (21.00, TV Arena 2 Premium) odlučiti ko će biti treći, odnosno ko bi mogao da se neđe među 32 selekcije koje će nastaviti takmičenje. BiH i Katar znaju da im odgovara samo pobeda, jer remi bi izvesno poslao obe selekcije kući, pre svega zbog loše gol razlike koja je bitna na tabeli