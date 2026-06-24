Ministarstvo: Već doneto više od 12.000 rešenja za podsticaje za pčele za 2026. godinu

Ministarstvo poljoprivrede započelo je administrativnu obradu zahteva podnetih na Javnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu i na osnovu obrađenih zahteva koji su podneti u prvih sedam dana doneto je više od 12.000 rešenja za podsticaje, saopštilo je danas ministarstvo.​ Ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara. U cilju brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada