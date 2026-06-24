Pet najvećih evropskih vojnih sila sastalo se u Berlinu pred ključni NATO samit u Ankari

Predstavnici pet najmoćnijih evropskih članica NATO-a, poznatih kao E5, doputovali su danas u Nemačku gde će večeras održati razgovore na visokom nivou, dve sedmice pre samita NATO u Turskoj.

Nemački kancelar Fridrih Merc ugostio je danas u Berlinu francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i britanskog premijera Kira Starmera, objavio je Juronjuz. Planirani su radni sastanak i zajednička večera. Na dnevnom redu su nastavak podrške Ukrajini, uloga Evrope u rešavanju rata u Iranu i raspodela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbežna pitanja i na samitu 32 države članice