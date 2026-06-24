Pet najvećih evropskih vojnih sila sastalo se u Berlinu pred ključni NATO samit u Ankari

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Pet najvećih evropskih vojnih sila sastalo se u Berlinu pred ključni NATO samit u Ankari

Predstavnici pet najmoćnijih evropskih članica NATO-a, poznatih kao E5, doputovali su danas u Nemačku gde će večeras održati razgovore na visokom nivou, dve sedmice pre samita NATO u Turskoj.

Nemački kancelar Fridrih Merc ugostio je danas u Berlinu francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i britanskog premijera Kira Starmera, objavio je Juronjuz. Planirani su radni sastanak i zajednička večera. Na dnevnom redu su nastavak podrške Ukrajini, uloga Evrope u rešavanju rata u Iranu i raspodela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbežna pitanja i na samitu 32 države članice
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Beta pre 1 sat
Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Serbian News Media pre 1 sat
Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Radio sto plus pre 1 sat
Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Nemački kancelar: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Pravo u centar pre 1 sat
Merc: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Merc: Evropska podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva

Insajder pre 1 sat
Sastanak lidera pet najvećih evropskih vojnih sila o NATO uoči razgovora Rutea i Trampa

Sastanak lidera pet najvećih evropskih vojnih sila o NATO uoči razgovora Rutea i Trampa

N1 Info pre 1 sat
Rute kod Trampa pred samit u Ankari: Bliski istok, izdvajanja za odbranu i podrška Ukrajini u fokusu

Rute kod Trampa pred samit u Ankari: Bliski istok, izdvajanja za odbranu i podrška Ukrajini u fokusu

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranUkrajinaNemačkaBerlinTurskaĐorđa Melonisastanak

Svet, najnovije vesti »

Danska isporučila 15.000 artiljerijskih granata Ukrajini

Danska isporučila 15.000 artiljerijskih granata Ukrajini

Danas pre 5 minuta
SZO: Potrebni dodatni resursi za suzbijanje ebole u Africi

SZO: Potrebni dodatni resursi za suzbijanje ebole u Africi

Danas pre 30 minuta
Zelenski: Deaktivirane relejne antene u Belorusiji, korišćene za ruske napade dronova

Zelenski: Deaktivirane relejne antene u Belorusiji, korišćene za ruske napade dronova

Danas pre 35 minuta
Zašto Kim Džong Un žuri da proširi nuklearni arsenal Severne Koreje?

Zašto Kim Džong Un žuri da proširi nuklearni arsenal Severne Koreje?

Danas pre 2 sata
Levičarski kandidat priznao poraz od desničarskog autsajdera na predsedničkim izborima u Kolumbiji

Levičarski kandidat priznao poraz od desničarskog autsajdera na predsedničkim izborima u Kolumbiji

Danas pre 3 sata