Poslanici nastavili raspravu po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju organa

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa.

Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika. Poslanici su tokom jučerašnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji