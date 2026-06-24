Poslanici nastavili raspravu po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju organa

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Fonet, Tanjug
Poslanici nastavili raspravu po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju organa

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa.

Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika. Poslanici su tokom jučerašnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji
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