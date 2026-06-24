Poslanici raspravljali o garancijama za nabavku vozova za "Srbijavoz"

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Poslanici raspravljali o garancijama za nabavku vozova za "Srbijavoz"
Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima na Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice za izmirenje obaveza akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbijavoz", tokom koje su polemisali da li će nabavka vozova, koja je predviđena tim zakonskim rešenjem, služiti za potrebe izložbe Ekspo 2027. Šef poslaničke grupe Milenko Jovanov rekao je da je Ekspo projekat građani Srbije koristiti
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