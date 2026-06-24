Rute podržao politiku SAD prema Iranu i pozvao saveznike da više ulažu u odbranu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Rute podržao politiku SAD prema Iranu i pozvao saveznike da više ulažu u odbranu
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da podržava politiku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa prema Iranu, ocenivši da su američke akcije bile neophodne za bezbednost saveznika i sprečavanje Teherana da razvije nuklearno oružje. "Predsednik radi upravo ono što je potrebno, umanjujući iranske nuklearne kapacitete", rekao je Rute u intervjuu za Fox News i upozorio da bi posedovanje nuklearnog oružja od strane Irana bilo "razarajuće po
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