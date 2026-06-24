Država menja Zakon o obnovljivim izvorima energije pod parolom bržeg izdavanje dozvola

Izdavanje dozvola za projekte obnovljvih izvora energije treba da bude brže, transparentnije i predvidivije.

Potrebno je i prostorno-energetsko mapiranje područja pogodnih za razvoj obnovljivih izvora energije, uz mogućnost određivanja zona ubrzanog razvoja obnovljivih izvora energije. Ovo su neke od stavki koje će biti predmet izmena i dopuna Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je pre nekoliko dana da je počelo sa radom na izmenama i dopunama tog zakona. Pored samog obaveštenja da je počela izrada nacrta sa