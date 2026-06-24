Promenljivo i nestabilno vreme: Pljuskovi i grmljavina i u sredu, a za vikend stižu tropske vrućine

U Nišu će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno.

Povremena kiša očekuje se već tokom prepodneva, a od sredine dana mogući su kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Duvaće slab severni vetar, a maksimalna temperatura dostizaće oko 29 stepeni. Najstabilnije vreme očekuje se na severu Srbije, gde će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, od četvrtka će uslediti stabilizacija vremena uz više sunca i postepen porast temperature. Već za vikend i početkom