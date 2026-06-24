Kragujevac dobio sredstva za pošumljavanje kompleksa „Čika Dača“

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Kragujevac dobio sredstva za pošumljavanje kompleksa „Čika Dača“

Predstavnici lokalnih samouprava čije će projekte ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini sufinansirati Ministarstva zaštite životne sredine u Palati Srbija zaključili su ugovore.

Sredstva Ministarstva dodeljuju se putem Javnog konkursa na koji je Grad Kragujevac i ove godine uspešno aplicirao sa ciljem da nastavi pošumljavanje prioritetnih područja u okviru gradske zone. Ugovor je u ime Grada potpisao zamenik gradonačelnika, Dejan Ružić. Za realizaciju projekta „Sadnjom do zdravijeg grada -pošumljavanje kompleksa „Čika Dača“ Kragujevcu je dodeljeno 1.000.000,00 dinara što čini 80 odsto vrednosti projekta. Uz sredstva koja je obezbedila
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