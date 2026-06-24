Stanje na putevima: Pojačan teretni saobraćaj ka izlazu iz Srbije

Teretna vozila jutros se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima pri izlasku iz Srbije, pokazuju najnoviji podaci Uprave granične policije.

Najduže čekanje zabeleženo je na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni na izlaz iz zemlje čekaju oko pet sati. Na prelazima Šid i Sremska Rača zadržavanja za teretna vozila iznose oko četiri sata. Na graničnim prelazima Bezdan i Horgoš kamioni čekaju približno dva sata, dok je na Kelebiji zadržavanje oko sat vremena. Kada je reč o ostalim graničnim prelazima, nema dužih čekanja za ostale kategorije vozila. Putnički terminali funkcionišu bez zadržavanja, pa vozači