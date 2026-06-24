„Spreman je“: Anćeloti najavio bombu – vraća se Nejmar!

Karioke očekuje meč u kome moraju da izbore nokaut fazu! Brazil očekuje možda i najvažniji meč dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva, pošto će u poslednjem kolu grupne faze odmeriti snage sa Škotskom u direktnoj borbi za plasman u nokaut rundu. „Karioke“ trenutno dele prvo mesto u grupi sa Marokom, pošto obe selekcije imaju po četiri boda, dok je Škotska na samo korak iza vodećih timova. Upravo zbog toga duel sa evropskom reprezentacijom imaće ogroman rezultatski