Gotovo za njih: Poznato prvih šest selekcija koje napuštaju Mundijal

Nakon odigrana dva kola grupne faze Svetskog prvenstva 2026, poznate su prve reprezentacije koje su ostale bez ikakvih šansi da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja.

Uoči poslednjeg kola grupne faze, Turska, Tunis, Haiti, Panama, Jordan i Uzbekistan matematički su izgubili mogućnost da se domognu šesnaestine finala. Poslednje dve selekcije koje su ostale bez nade za prolazak dalje su Uzbekistan i Panama. Uzbekistan je doživeo težak poraz od Portugala rezultatom 5:0, dok je Panama minimalnim rezultatom 1:0 poražena od Hrvatske. Najveće iznenađenje među eliminisanim reprezentacijama svakako je Turska. Od izabranika Vinćenca