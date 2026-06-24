Bajatović: Srbija produžila gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i novi dogovor do Nove godine

Insajder pre 8 sati  |  FoNet
Bajatović: Srbija produžila gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i novi dogovor do Nove godine

Direktor "Srbijagasa" i poslanik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović izjavio je danas da je gasni aranžman sa Rusijom produžen za naredna tri meseca, kao i da će ga uskoro produžiti i do Nove godine.

Dušan Bajatović, foto: Srđan Ilić Bajatović je u Skupštini Srbije, gde se raspravlja o zaduživanjima kod banaka za projekte "Srbijagasa", rekao da najpovoljniju cenu gasa u Evropi ima Srbija. "Nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neke od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekcije sa Rumunijom ili Makedonijom, gas će da poskupi za minimum 40 odsto. Ako ga uvozimo sa nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara poskupeće 80 odsto", istakao
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