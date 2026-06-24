Prikupljanje dokaza ili zastrašivanje: Policija i dalje saslušava građane koji su govorili o zvučnom topu 15. marta (VIDEO)

Ako ste posle 15. marta javno sumnjali da je na studentskom protestu upotrebljen „zvučni top“, može vam se desiti da o tome, 15 meseci kasnije, morate da govorite i u Upravi kriminalističke policije. Ili, ako ste se tog dana našli u ulici Kralja Milana pa na kraju završili na lekarskom pregledu zbog zdravstvenih tegoba, ne bi trebalo da vas previše iznenadi poziv na informativni razgovor. To se moglo naslutiti iz nedavnog saopštenja Višeg javnog tužilaštva koje sumnja da iza cele afere “zvučni top” stoje

Foto; Insajder Tako je jutros u UKP-u bio i advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik. Kaže da je policiju zanimalo odakle mu saznanja koja je iznosio u javnosti povodom incidenta na tom skupu. Na red za informativni razgovor u Upravi kriminalističke policije, zbog objava da je na protestu 15. marta prošle godine korišćen “zvučni top”, došao je advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik. Navodi da je na