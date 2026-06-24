RERI: Srbija tokom 2025. imala u proseku 104 dana sa prekomernim zagađenjem PM2,5 česticama

Tokom 2025. godine merne stanice širom Srbije tokom 2025. godine beležile su u proseku 104 dana godišnje sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM2,5, navedeno je u danas objavljenoj analizi kvaliteta vazduha u Srbiji za prošlu godinu Regulatornog institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

Zagađenje, Železara Smederevo Foto: Srđan Ilić Navodeći da Evropska unija od 2030. godine dozvoljava najviše 18 takvih dana, RERI je naveo da je svih 97 mernih stanica u Srbiji, čiji podaci zadovoljavaju minimalni zakonski kriterijum pouzdanosti, zabeležilo prekoračenje tog evropskog standarda. Novi Pazar je tokom 2025. godine imao 127 dana sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije PM10, Valjevo 120 dana, Prokuplje 120 dana, Leskovac 110 dana, Kruševac 105 dana,