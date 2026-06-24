RERI: Srbija tokom 2025. imala u proseku 104 dana sa prekomernim zagađenjem PM2,5 česticama

Insajder pre 7 sati  |  FoNet
RERI: Srbija tokom 2025. imala u proseku 104 dana sa prekomernim zagađenjem PM2,5 česticama

Tokom 2025. godine merne stanice širom Srbije tokom 2025. godine beležile su u proseku 104 dana godišnje sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM2,5, navedeno je u danas objavljenoj analizi kvaliteta vazduha u Srbiji za prošlu godinu Regulatornog institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).

Zagađenje, Železara Smederevo Foto: Srđan Ilić Navodeći da Evropska unija od 2030. godine dozvoljava najviše 18 takvih dana, RERI je naveo da je svih 97 mernih stanica u Srbiji, čiji podaci zadovoljavaju minimalni zakonski kriterijum pouzdanosti, zabeležilo prekoračenje tog evropskog standarda. Novi Pazar je tokom 2025. godine imao 127 dana sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije PM10, Valjevo 120 dana, Prokuplje 120 dana, Leskovac 110 dana, Kruševac 105 dana,
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Analiza Reri: Leskovac, Vranje i Prokuplje među najzagađenijim, u Nišu najveća stopa smrtnosti u EU

Analiza Reri: Leskovac, Vranje i Prokuplje među najzagađenijim, u Nišu najveća stopa smrtnosti u EU

Jugmedia pre 9 minuta
Svaki drugi ili treći dan u 2025. godini prekoračena dozvoljena koncentracija PM čestica u Prokuplju, Leskovcu i Nišu

Svaki drugi ili treći dan u 2025. godini prekoračena dozvoljena koncentracija PM čestica u Prokuplju, Leskovcu i Nišu

Južne vesti pre 5 sati
Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Građani prošle godine više od tri meseca disali vazduh iznad dozvoljenih…

Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Građani prošle godine više od tri meseca disali vazduh iznad dozvoljenih granica

Rešetka pre 6 sati
Alarmantni podaci za prošlu godinu: Vazduh u Leskovcu bio prekomerno zagađen svakog trećeg dana

Alarmantni podaci za prošlu godinu: Vazduh u Leskovcu bio prekomerno zagađen svakog trećeg dana

Jug press pre 7 sati
RERI: U Srbiji 2025. 104 dana sa više čestica PM2,5 od dozvoljenog

RERI: U Srbiji 2025. 104 dana sa više čestica PM2,5 od dozvoljenog

Glas Zaječara pre 7 sati
Prokuplje drugi po zagađenosti grad u Srbiji

Prokuplje drugi po zagađenosti grad u Srbiji

Prokuplje press pre 7 sati
RERI: U Srbiji 2025. 104 dana sa više čestica PM2,5 od dozvoljenog

RERI: U Srbiji 2025. 104 dana sa više čestica PM2,5 od dozvoljenog

N1 Info pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SmederevoLeskovacEvropska UnijaNovi PazarKruševacValjevoŽelezaraProkuplje

Društvo, najnovije vesti »

Ko je Miodrag Marković? Tužilac koji vodi istragu zbog „simulacije dejstva zvučnog topa“ i desna ruka Nenada Stefanovića…

Ko je Miodrag Marković? Tužilac koji vodi istragu zbog „simulacije dejstva zvučnog topa“ i desna ruka Nenada Stefanovića

Danas pre 1 sat
Jedna stvar navodno hladi spavaću sobu bolje od ventilatora tokom tropskih noći: Trik koji je iznenađujuće jednostavan

Jedna stvar navodno hladi spavaću sobu bolje od ventilatora tokom tropskih noći: Trik koji je iznenađujuće jednostavan

Danas pre 1 sat
Nenormalno poboljšanje odnosa sa SAD

Nenormalno poboljšanje odnosa sa SAD

Danas pre 2 sata
Najavljeno iseljavanje studenata iz doma zbog izložbe EXPO

Najavljeno iseljavanje studenata iz doma zbog izložbe EXPO

Danas pre 2 sata
Kako tabloidi pre svih saznaju ko će biti pozvan na razgovor zbog slučaja „zvučni top“?

Kako tabloidi pre svih saznaju ko će biti pozvan na razgovor zbog slučaja „zvučni top“?

Danas pre 3 sata