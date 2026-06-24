RHMZ izdao hitno upozorenje: Očekuje se nevreme u nekoliko područja Srbije

Insajder pre 20 minuta  |  Tanjug
RHMZ izdao hitno upozorenje: Očekuje se nevreme u nekoliko područja Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje za područje Beograda, Podunavski i Šumadijski okrug na izražene grmljavinske procese.

Nevreme u Čačku Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ Oblačnost koja sremskom delu Beograda (Dobanovci i okolina) uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada u narednih sat vremena imaće tencenciju premeštanja ka Obrenovcu i okolini. Takođe, RHMZ je izdao upozorenje za područje Podunavskog i Šumadijskog okruga na izražene grmljavinske procese. U narednih par sati na području Podunavlja i Šumadije jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne
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