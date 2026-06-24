Skupština završila raspravu, sutra glasanje o 32 tačke dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, a glasanje o 32 tačke, među kojima je i set pravosudnih zakona, zakazano je za sutra u 10 časova. Tokom dana raspravljalo se o izmenama Zakona o presađivanju ljudskih organa, dopunama zakona o infrastrukturnom koridoru auto-puta E-761, kao i o garancijama za obaveze Srbijavoza i Srbijagasa.

Foto: Srđan Ilić Prethodno je završena objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona koji su prethodno usvojeni na predlog narodnog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića. Vanredno zasedanje Skupštine počelo je 17. juna. Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama