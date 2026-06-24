Alarmantni podaci za prošlu godinu: Vazduh u Leskovcu bio prekomerno zagađen svakog trećeg dana

Jug press pre 1 sat
Alarmantni podaci za prošlu godinu: Vazduh u Leskovcu bio prekomerno zagađen svakog trećeg dana
BEOGRAD – LESKOVAC – VRANJE Tokom 2025. godine merne stanice širom Srbije tokom 2025. godine beležile su u proseku 104 dana godišnje sa prekoračenjem dozvoljene koncentracije sitnih čestica PM2,5, navedeno je u danas objavljenoj analizi kvaliteta vazduha u Srbiji za prošlu godinu Regulatornog institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). Navodeći da Evropska unija od 2030. godine dozvoljava najviše 18 takvih dana, RERI je naveo da je svih 97 mernih
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