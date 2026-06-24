Došao u Ljubljanu posle sjajnih partija u Evrokupu! Cedevita predstavila moćno pojačanje!

Kurir pre 52 minuta
Došao u Ljubljanu posle sjajnih partija u Evrokupu! Cedevita predstavila moćno pojačanje!

Kanadski bek je sa Cedevita Olimpijom potpisao jednogodišnji ugovor. "Veoma smo srećni što nam se Noa pridružio.

On je igrač koji može pomoći timu na mnogo različitih načina. Svojom inteligencijom, iskustvom na evropskim terenima i timskim duhom, on se savršeno uklapa u našu viziju sastava tima za novu sezonu", naveo je sportski direktor Cedevita Olimpije Čeču Mulero, a preneo sajt kluba. Kirkvud (26) je u Evrokupu prošle sezone u proseku beležio 12,7 poena, 4,4 asistencije i 4,2 skoka za ekipu Slaska. Pre dolaska u Slask, Kirkvud je u FIBA Ligi šampiona igrao za francuski
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Hrvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih" VIDEO…

Hrvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih" VIDEO

Nova pre 27 minuta
FIFA menja pravilo u toku Svetskog prvenstva u fudbalu?

FIFA menja pravilo u toku Svetskog prvenstva u fudbalu?

Danas pre 4 sati
Finale ogolilo sve - Monako je "rudnik zlata", a Robinson "mačka u džaku"

Finale ogolilo sve - Monako je "rudnik zlata", a Robinson "mačka u džaku"

Sportske.net pre 4 sati
Livaković pa prečka spasili Hrvatsku, Panama ozbiljno muči "vatrene", preti bivši fudbaler Zvezde

Livaković pa prečka spasili Hrvatsku, Panama ozbiljno muči "vatrene", preti bivši fudbaler Zvezde

Nova pre 1 dan
Gana odolela Englezima - Kejn tragičar!

Gana odolela Englezima - Kejn tragičar!

B92 pre 1 dan
Bivši igrač Partizana od Uzbekistana napravio čudo: Teško se razboleo pred Mundijal, sada mu se tim raspada

Bivši igrač Partizana od Uzbekistana napravio čudo: Teško se razboleo pred Mundijal, sada mu se tim raspada

Mondo pre 7 sati
Ronaldo i saigrači definitivno stigli na Mundijal: Portugal demonstrirao silu nad Uzbekistanom uz dva gola Kristijana

Ronaldo i saigrači definitivno stigli na Mundijal: Portugal demonstrirao silu nad Uzbekistanom uz dva gola Kristijana

Nova pre 7 sati

Ključne reči

LjubljanaLiga ŠampionaKanadaFIBAABA ligaevrokup

Sport, najnovije vesti »

Kolumbija - DR Kongo: Golman "Leoparda" odbranio 6 šuteva, miruju mreže u Meksiku na poluvremenu

Kolumbija - DR Kongo: Golman "Leoparda" odbranio 6 šuteva, miruju mreže u Meksiku na poluvremenu

Kurir pre 2 minuta
Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

Večernje novosti pre 2 minuta
Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Kurir pre 42 minuta
Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 22 minuta
Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 22 minuta