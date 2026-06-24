Došao u Ljubljanu posle sjajnih partija u Evrokupu! Cedevita predstavila moćno pojačanje!
Kurir pre 52 minuta
Kanadski bek je sa Cedevita Olimpijom potpisao jednogodišnji ugovor. "Veoma smo srećni što nam se Noa pridružio.
On je igrač koji može pomoći timu na mnogo različitih načina. Svojom inteligencijom, iskustvom na evropskim terenima i timskim duhom, on se savršeno uklapa u našu viziju sastava tima za novu sezonu", naveo je sportski direktor Cedevita Olimpije Čeču Mulero, a preneo sajt kluba. Kirkvud (26) je u Evrokupu prošle sezone u proseku beležio 12,7 poena, 4,4 asistencije i 4,2 skoka za ekipu Slaska. Pre dolaska u Slask, Kirkvud je u FIBA Ligi šampiona igrao za francuski