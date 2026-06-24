Kolumbija ukrotila "Leoparde": "Kafedžije" prošle u nokaut fazu

Od najnovijeg Hronološki Embuku je snažno šutirao sa oko 25 metara, golman Vargas izbio loptu.

Prvi udarac Konga u okvir gola na utakmici. Ako se traži šampion sveta u poništenim golovima, Kolumbija ima velike šanse. Luis Dijaz je postigao gol, ali je sada ofsajd bio probnlem. Treći poništen gol Kolumbiji u ovom meču. Luis Dijaz je postigao gol, ali je on opravdano poništen zbog faula u napadu. Izašao je Džon Aras, a ušao Rišard Rios Danijel Munjoz dovodi "Kafedžije" u vođstvo. Kvintero je pokušao da doda loptu Kordobi, ali je on nije dirnuo, već je stigla