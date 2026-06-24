Novi Sad dobija 180 novih držača za bicikle na više od 20 lokacija: Evo gde će biti postavljeni

Narednih dana biće postavljeno 180 novih držača za bicikle na preko 20 lokacija u Novom Sadu, saopštavaju iz JKP "Parking servis".

Lokacije na kojima će biti postavljeni držači su: - Stražilovska naspram br. 33, - ugao ulica Stanoja Stanojevića i Somborske rampe, - Bulevar oslobođenja br. 30-30b, - Šekspirova br. 1-7, - Bulevar patrijarha Pavla br. 93, - Dunavska ispred Muzeja Vojvodine, - Bulevar cara Lazara br. 45, - Ulica braće Popović br. 5 kod Master centara, - Rumenačka ulica (izmeštanje iz ulice Janka Čmelika br. 123), - Šumadijska ulica br. 12a (u dvorištu SŠC „Pinki“), - na raskrsnici