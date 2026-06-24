Smrtonosni omega blok spržio Evropu! Tropski košmar nezaustavljivo ide ka istoku, Britanija na nogama zbog crvenog alarma, a ovu državu čeka tropska noć! (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Gardijan/CNN/Rojters)
Smrtonosni omega blok spržio Evropu! Tropski košmar nezaustavljivo ide ka istoku, Britanija na nogama zbog crvenog alarma, a…

Ekstremni toplotni talas, poznatiji kao " Omega blok" koji se polako kreće ka istoku kontinenta, paralisao je svakodnevni život širom Evrope, donoseći istorijske temperaturne rekorde i ozbiljne infrastrukturne probleme.

Dok se građani suočavaju sa nezapamćenim vrelinama, raste broj ljudskih žrtava, a vlasti u nekoliko država prinuđene su na uvođenje vanrednih mera, zatvaranje obrazovnih ustanova i restrikcije u saobraćaju. Francuska je iza sebe ostavila noći tokom kojih je bilo gotovo nemoguće spavati, zabeleživši drugu najtopliju noć u svojoj istoriji. Nacionalni prosek temperature u utorak uveče iznosio je ekstremnih 21,5 stepeni Celzijusa, što je tek neznatno ispod apsolutnog
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